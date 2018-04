Andruszkiewicz: Wróćmy do rozmów o modernizacji Polski wg Planu Morawieckiego

Poseł Wolnych i Solidarnych, Adam Andruszkiewicz zwrócił uwagę na to, czym zajmuje się w ostatnim czasie opinia publiczna.

Młody polityk napisał na Twitterze, że "emocjonalne tematy", które od miesięcy rządzą naszą debatą publiczną, tak naprawdę niewiele wnoszą do kwestii rozwoju państwa i poprawy życia Polaków.

Zdaniem Andruszkiewicza, wiosna jest najlepszym czasem, aby wrócić do konstruktywnej debaty- np. rozmów o modernizacji Polski według Planu Morawieckiego.

"Najbardziej martwi mnie to, że te wszystkie emocjonalne tematy, które rządzą naszą debatą publiczną od miesięcy, tak naprawdę w kontekście rozwoju państwa i poprawy bytu Polaków nie wnoszą NIC. Wróćmy do debaty o modernizacji RP wg Planu Morawieckiego, wiosna to najlepszy czas"- napisał na Twitterze parlamentarzysta.

Najbardziej martwi mnie to, że te wszystkie emocjonalne tematy, które rządzą naszą debatą publiczną od miesięcy, tak naprawdę w kontekście rozwoju państwa i poprawy bytu Polaków nie wnoszą NIC. Wróćmy do debaty o modernizacji RP wg Planu Morawieckiego, wiosna to najlepszy czas.

— Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) 7 kwietnia 2018