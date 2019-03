Andrea Tornielli o pontyfikacie papieża Franciszka

Szósty rok pontyfikatu Papieża Franciszka naznaczony został plagą nadużyć oraz cierpieniem spowodowanym przez ataki na ludzi Kościoła. Odpowiedzią na nie było papieskie zaproszenie do powrotu do serca wiary. W 6. rocznicę wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio na Stolicę Piotrową wskazuje na to dyrektor wydawniczy watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji.

W swym edytorialu Andrea Tornielli wskazuje najpierw na bardzo intensywny czas, jaki Papież przeżywał i przeżywa dzieląc go między wydarzenia synodalne i podróże. W tym kontekście przypomina o spotkaniu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata na temat ochrony nieletnich w Kościele, które w lutym odbyło się w Watykanie, a także o przygotowywaniach do październikowego synodu o Amazonii.

Wśród ważnych podróży Franciszka włoski watykanista wymienia wizytę w Abu Zabi i podpisanie wraz z wielkim imamem Al-Azhar deklaracji o braterstwie, która ma ogromne znaczenie na polu wolności religijnej. Wśród zbliżających się ważnych papieskich pielgrzymek Tornielli wylicza m.in. podróż do Bułgarii i Rumunii, gdzie wiodącym będzie temat ekumenizmu oraz zapowiadaną, ale jeszcze nie potwierdzoną, podróż do Japonii. Będzie ona okazją do przypomnienia światu o katastrofalnych skutkach użycia broni atomowej w perspektywie toczącej się „trzeciej wojny światowej w kawałkach” – jak często mówi Franciszek.

Opisując szósty rok pontyfikatu Papieża Franciszka dyrektor wydawniczy mediów watykańskich zwraca również uwagę na ogromny skandal nadużyć oraz wewnętrzne podziały we wspólnocie Kościoła. Przyniosły je oskarżenia byłego nuncjusza Carla Marii Viganó, który domagał się dymisji Następcy św. Piotra z powodu tzw. przypadku byłego kardynała i duchownego McCarricka. Odpowiedzią Papieża było wezwanie całego Kościoła do modlitwy różańcowej, aby Maryja i św. Michał Archanioł chronili wspólnotę Chrystusową od zasadzek szatana, który cały czas dąży do tego, aby oddzielić ją od Boga i podzielić wewnętrznie. Zdaniem Torniellego tym apelem, niespotykanym w najnowszej historii Kościoła, Papież dał do zrozumienia, jak bardzo poważna jest sytuacja i jednocześnie wskazał, że wyjście z niej nie znajduje się jedynie w naszych rękach, choć to nie umniejsza ludzkiej odpowiedzialności. Kościoła nie tworzą bowiem super bohaterowie, ani super papieże.

Dyrektor programowy mediów watykańskich zaznaczył, że Franciszek przypomina, że chociaż Kościół nie jest samowystarczalny to głosi Ewangelię współczesnemu człowiekowi, a sam również żebrze o uzdrowienie, potrzebuje miłosierdzia i Bożego przebaczenia.

mod/Vaticannews.va - Paweł Pasierbek SJ