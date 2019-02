Andrea Mitchell odpowie za znieważenie Polski? (PODPISZ PETYCJĘ)

Wzywamy stosowne władze do szybkiego zareagowania na ten akt spotwarzenia tak polskiego narodu, jak i ówczesnego polskiego rządu na uchodźstwie oraz postawienie przedstawicielki amerykańskich mediów przed sądem, jak przewiduje to Kodeks Karny. Winę potęguje fakt, że Andrea Mitchell przekazała swe kłamstwo olbrzymiej widowni i to w kraju, który jest traktowany jako nasz partner i sojusznik, co jest działaniem wymierzonym także w ten sojusz.