Analitycy Barclays prognozują wyższy PKB Polski niż zakładano!

Analitycy Barclays w raporcie z 17 marca podwyższyli prognozę PKB Polski na 2017 roku do 3,2 proc. z zakładanych 3,0 proc.

Według analityków, bez zmian pozostanie za to wysokość PKB w 2018 roku. Ma ona wynieść 3,4 proc. licząc rok do roku. Barclays w swych analizach spodziewa się, że stopa inflacji w I kw. 2017 roku będzie wynosiła 1,8 proc. rok do roku.

Z kolei ceny mają według analityków banku Barclays wzrosnąć w II kw. o 2,6 proc. rok do roku. Barclays spodziewa się, że inflacja w Polsce na 2017 rok ma wynieść 2,2 proc.

krp/PAP, Fronda.pl

19.03.2017, 19:07