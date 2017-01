Amoris laetitia nic nie zmienia? Nieprawda. W Rzymie dopuszczono rozwodników do Komunii świętej

reklama

W diecezji rzymskiej „w szczególnych przypadkach” dopuszczono rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej. Taką decyzję podjął kardynał Agostino Vallini, podpierając się Amoris laetitia, podaje portal pch24.pl.

Wikariusz generalny Rzymu napisał w wytycznych dla swojej diecezji, że "w niektórych przypadkach" jest uprawnione otwarcie sakramentów dla rozwodników w nowych związkach. Jak podkreśla portal pch24.pl, kardynał jako warunku nie wymienia zachowania wstrzemięźliwości seksualnej. Tymczasem właśnie taki warunek wymieniał choćby św. Jan Paweł II. Mowa więc o zdecydowanej zmianie.

Kardynał Vallini poucza kapłanów w swojej diecezji, że muszą każdy przypadek ocenić indywidualnie. Jego zdaniem papież Franciszek w Amoris laetitia nie zmusza do dopuszczania rozwodników do Komunii świętej, ale też tego nie zakazuje, o ile przypadek jest rzeczywiście uzasadniony. Kardynał pisze, że by móc dopuścić rozwodnika do Komunii, trzeba najpierw upewnić się, że nie da się stwierdzić nieważności jego małżeństwa przed kościelnym trybunałem.

bbb/pch24.pl

10.01.2017, 11:00