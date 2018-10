Amerykański wywiad: Rosjanie szykują atak nuklearny. W Europie!!!

Amerykański sekretarz obrony, James Mattis przekazał krajom sojuszniczym NATO dość niepokojący komunikat dotyczący Rosji i Europy.

"Rosja opracowuje opracowuje system pocisków rakietowych, który może dać Moskwie możliwość rozpoczęcia ataku nuklearnego w Europie"- podała Polska Agencja Prasowa. Dokładnie taki komunikat przekazał szef Pentagonu krajom NATO. Mattis zamierza tę kwestię poruszyć również podczas spotkania Sojuszu w Brukseli. Sekretarz obrony powołał się na ustalenia amerykańskiego wywiadu.

NATO obawia się, że rosyjski system 9M729 jest sprzeczny z układem o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (tzw. traktat INF). Traktat podpisali 8 grudnia 1987 r. w Waszyngtonie ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan oraz przywódca ZSRR, Michaił Gorbaczow. Układ przewiduje likwidację arsenałów takiej broni, zabrania również produkowania jej, przechowywania oraz stosowania.

"Nadszedł czas, aby Rosja usiadła do stołu i przestała naruszać traktat"- podkreśliła cytowana przez AP Kay Bailey Hutchison, amerykańska ambasador przy NATO w przeddzień spotkania ministrów obrony krajów członkowskich Sojuszu w Brukseli. Jak dodała, jeżeli system ten zacznie działać, Stany Zjednoczone zareagują w taki sposób, aby pociski nie mogły trafić „w którykolwiek z naszych krajów w Europie i uderzyć Amerykę”.

Waszyngton podzielił się z krajami sojuszniczymi również danymi wywiadowczymi. Informacje te mają świadczyć, że Rosjanie opracowują system pocisków rakietowych, mogący dać Moskwie możliwość przeprowadzenia nuklearnego ataku w Europie.

Sekretarz generalny Sojuszu, Jens Stoltenberg podczas wtorkowej konferencji w Brukseli podkreślił, że wszystkie kraje NATO czują się zaniepokojone rosyjskim systemem rakietowym.

"Mamy obawy co do nierespektowania przez Rosję jej międzynarodowych zobowiązań, w tym układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. (...) Traktat ten jest kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa. Jest on zagrożony przez działania Rosji"- powiedział Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO zwrócił również uwagę, że Federacja Rosyjska niedawno potwierdziła- po latach zaprzeczeń- istnienie nowego systemu rakietowego o nazwie 9M729. Co więcej- wskazuje Stoltenberg- Moskwa nie dostarczyła żadnych wiarygodnych odpowiedzi dotyczących nowych rakiet - powiedział Stoltenberg.

Jak ujawnił szef NATO, Rosja- według informacji wywiadowczych, które przekazały Stany Zjednoczone państwom sojuszniczym- zaczęła już nawet te rakiety rozmieszczać. Jens Stoltenberg podkreślił, że Sojusz zapoznał się z tymi informacjami i jest bardzo zaniepokojony.

"Niezwykle ważne jest zagwarantowanie, by Rosja przestrzegała traktatu INF, ponieważ jest on podstawą bezpieczeństwa europejskiego"- podkreślił szef NATO. Jak dodał, nie zamierza mówić o tym, gdzie Sojusz spodziewa się rozmieszczenia rakiet.

yenn/PAP, Fronda.pl