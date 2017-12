Amerykański gaz w Polsce młotem na imperializm Putina

– Dostęp do amerykańskiego gazu jest ważnym czynnikiem dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreślił minister Witold Waszczykowski w rozmowie z zarządem firmy Cheniere Energy LNG. Drugiego dnia wizyty w Houston szef polskiej dyplomacji omówił perspektywy dalszej współpracy w zakresie dostaw amerykańskiego LNG do gazoportu w Świnoujściu. W rozmowach udział wziął również prezes PGNiG Piotr Woźniak. – Dostawy LNG z USA wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszając uzależnienie od dominującego dostawcy i przynosząc korzyści dla polskiej i amerykańskiej gospodarki – powiedział minister Witold Waszczykowski. Drugiego dnia wizyty w Houston szef polskiej dyplomacji omówił perspektywy dalszej współpracy w zakresie dostaw amerykańskiego LNG do gazoportu w Świnoujściu. W rozmowach udział wziął również prezes PGNiG Piotr Woźniak. – Dostawy LNG z USA wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszając uzależnienie od dominującego dostawcy i przynosząc korzyści dla polskiej i amerykańskiej gospodarki – powiedział minister Witold Waszczykowski.

Pierwsza dostawa tego surowca do Polski miała miejsce w czerwcu tego roku z należącego do Cheniere terminala Sabine Pass w Luizjanie. Była to także pierwsza dostawa LNG do Europy Środkowo-Wschodniej. W listopadzie br. PGNiG podpisało pięcioletni kontrakt na dostawy LNG z tego samego terminala. W sobotę szef polskiego MSZ w towarzystwie prezesa PGNiG Piotra Woźniaka odwiedzi terminal Sabine Pass.



Rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Teksasem był również przedmiotem dyskusji z przedstawicielami teksańskich środowisk biznesowych zrzeszonych w Greater Houston Partnership. Jest to czołowa organizacja biznesowa zrzeszająca 1200 przedsiębiorców, ktorej początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku.



Minister Witold Waszczykowski rozmawiał również z zarządem firmy Exxon Mobile.

- Chcielibyśmy rozwinąć współpracę gospodarczą, daleko wyjść poza dziedzinę bezpieczeństwa, która do tej pory dominowała między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Chciałbym też podkreślić, że porozumienie gazowe z USA jest też elementem realizacji naszej geopolitycznej inicjatywy Trójmorza - powiedział minister Waszczykowski.



W piątek szef polskiego MSZ spotkał się także z burmistrzem Houston Sylvestrem Turnerem. – Równolegle do kontynuacji wysokiej dynamiki kontaktów międzyrządowych, zabiegamy o wzmacnianie relacji na poziomie stanowym – powiedział minister Waszczykowski. – Liczymy, że otwarcie Konsulatu Generalnego RP w Houston stanie się impulsem do rozwoju jeszcze bliższych relacji z Teksasem – dodał.

Teksas to druga, po Kalifornii, gospodarka USA z PKB o wartości 1,6 bln USD (odpowiednik 10. gospodarki świata) oraz stan, z którym Polska odnotowuje największą wartość wymiany handlowej (857 mln USD). W ostatnich latach nastąpił ponad dwukrotny wzrost wartości eksportu z Polski do Teksasu, a pierwszym towarem eksportowym.

