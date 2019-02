Amerykański biskup odmawia Komunii Świętej proaborcyjnym politykom

1 lutego ordynariusz diecezji Spokane (stan Waszyngton) bp. Thomas Daly napisał list do wiernych, w którym stwierdził co następuje: „Politycy mieszkający na terenie katolickiej diecezji Spokane, którzy z uporem trwają w swoim publicznym poparciu dla aborcji, nie powinni przyjmować Komunii bez uprzedniego pojednania się z Chrystusem i Kościołem”.

Oprócz tego, bp. Daly stwierdził również: „Dzieci są darem od Boga, bez względu na okoliczności ich poczęcia. Nie tylko mają prawo do życia, ale my, jako społeczeństwo, mamy moralny obowiązek chronić ich przed krzywdą”. I dlatego ordynariusz Spokane dodał: „Kościół zdecydowanie angażuje się po stronie życia każdej ludzkiej osoby od poczęcia aż do śmierci. Sam Bóg jest autorem życia, a sankcjonowanie umyślnego zabijania dzieci przez władze cywilne jest niedopuszczalne. Jeśli czyni to katolicki lider polityczny, mamy do czynienia ze skandalem”.