Amerykańska prasa: 'Fort Trump' coraz bliżej

W "The Washington Post" ukazał się artykuł poświęcony budowie stałych baz wojskowych USA w Polsce. W ocenie autora tekstu, sprawa "ma się dobrze", a budowa baz ma być ważnym elementem zacieśniania stosunków polsko-amerykańskich.

"Syria i Afganistan tracą amerykańskie wojska, za to jak mówią polskie władze, sprawa „Fort Trump” ma się dobrze"- tak zatytułowany jest tekst w "The Washington Post".

Amerykańska gazeta odnotowuje jednocześnie, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump cieszy się w Polsce dużą sympatią i poparciem, co pozwala polskiemu rządowi publicznie się chwalić.

"Wzrost obecności sojuszniczej w Polsce, a w szczególności USA, z pewnością wzmocni bezpieczeństwo naszego państwa, ale także regionu. Nie ukrywam, że o to zabiegamy"- podkreślił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski oraz portalu 300Polityka.pl.

"Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo dobre. Donald Trump przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, czy inni również partycypują w kosztach bezpieczeństwa. My partycypujemy i to jest szanowane przez stronę amerykańską"- podkreślił polski prezydent.