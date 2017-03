Amerykańscy żołnierze zmierzają do Polski!

reklama

Z Niemiec w kierunku miejscowości Orzysz wyruszył 2 szwadron 2 Pułku Kawalerii. O przemieszczaniu oddziału US Army poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Oddział US Army będzie głównym komponentem Batalionowej Grupy Bojowej, która zostanie rozmieszczona w Orzyszu w ramach tzw. wzmocnionej wysuniętej obecności.

Docelowo w Orzyszu ma stacjonować ok. tysiąca amerykańskich żołnierzy. Będą dyspoonować 67 transporterami typu Stryker.

Amerykanie wyruszyli do Orzysza marszem drogowym. Idą dwie kolumny. Jedna z nich pojedzie przez wschód Niemiec, a druga będzie podróżować przez Czechy.

Utworzenie na terytorium Polski, Estonii, Łotwy i Litwy Batalionowych Grup Bojowych działających w ramach tzw. wzmocnionej wysuniętej obecności to realizacja zobowiązań państw NATO uzgodnionych podczas szczytu Sojuszu w Warszawie w lipcu 2016 r. W ramach tej inicjatywy kraje ramowe - Kanada, Niemcy, Wielka Brytania i USA - zobowiązały się do kierowania wielonarodowymi grupami bojowymi, gotowymi do natychmiastowego działania w obronie krajów-gospodarzy - tzw. batalionowymi grupami bojowymi.

