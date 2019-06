Amerykańscy senatorowie: Polska odgrywa kluczową rolę w powstrzymaniu agresji Rosji

Komisja sił zbrojnych amerykańskiego Senatu opublikowała własną wersję budżetu obronnego USA na rok 2020. Dokument mówi o strategicznym znaczeniu Polski w powstrzymywaniu potencjalnej rosyjskiej agresji i konieczności zwiększenia ciągłej obecności wojskowej USA w Polsce. Senatorowie wnioskują o przedłużenie rotacyjnej obecności wojsk USA w Europie wschodniej. Komisja Sił Zbrojnych Senatu podkreśla, że strategiczna rywalizacja z Rosją należy do podstawowych priorytetów Pentagonu określonych w Narodowej Strategii Obronnej.

Senatorowie oceniają, że mimo znaczącego postępu osiągniętego poprzez rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w Europie wschodniej, obecne rozmieszczenie sił zbrojnych USA nie jest adekwatne do zagrożenia ze strony Rosji.

Senacki budżet przewiduje przedłużenie ćwiczeń sił wielonarodowych w Europie wschodniej do końca 2022 roku. Zobowiązuje też sekretarza obrony do przedstawienia planu dalszych działań USA w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania na co najmniej 4 lata.