Amerykańscy katolicy poświęcą Kalifornię Niepokalanemu Sercu Maryi

Na ideę takiego poświęcenia wpadł filmowiec Angelo Libutti podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. To autor scenariuszy do licznych filmów animowanych, między innymi do nowej odsłony ,,Króla Lwa'', która ukaże się w przyszłym roku.

Libutti przekonuje, że Matka Boża uzdrowiła jego życie i stąd poczuł, że poświęcenie Jej Sercu całego stanu może być ważnym krokiem w bitwie z sekularyzacją i demoralizacją.