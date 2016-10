Amerykańscy eksperci: przed nami III wojna światowa!

reklama

Coraz większy brak stabilizacji w stosunkach międzynarodowych prowadzi do tego, że eksperci zaczynają analizować jak będzie wyglądać III Wojna Światowa.

Amerykanie już otwarcie mówią jak wojna będzie wyglądać. Stratedzy przygotowują się na skalę śmiercionośnej przemocy, której wojska USA nie widziały od czasów Korei.

Amerykanie przewidują, że należy przygotować się na ekstremalnie śmiercionośny konflikt, którego elementem bez wątpienia będzie wojna cybernetyczna. Niestety, stratedzy przekonują, że prawdopodobne będzie użycie broni nuklearnej.

Generał William Hix na corocznym zjeździe Association of the US Army w Waszyngtonie przedstawił przerażającą wizję. Wojskowy postawił nacisk na ilość broni nuklearnej posiadanej przez Rosję oraz przekonywał, że Moskwa buduje schrony atomowe przygotowując się na konflikt.

Wojna, o której mówią stratedzy z Hixem na czele, ma być wyjątkowo krótka, aczkolwiek niezwykle śmiercionośna. Kluczowy będzie element sztucznej inteligencji, wojny cybernetycznej oraz najnowszej technologii.

Zaznaczyć trzeba, że to jedynie spekulacje, jednak coś skłoniło ekspertów do mówienia o tym oficjalnie. Fakt, jest taki, że państwa coraz więcej się zbroją i coraz częściej da się wyczuć agresję i napięcie międzynarodowe.

Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że akurat w tym temacie eksperci się pomylą.

TZW/Fronda

10.10.2016, 20:20