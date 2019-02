Amerykanie zaatakowali rosyjską 'trollownię'

W czasie zeszłorocznych wyborów do Kongresu Amerykanie zablokowali dostęp do Internetu rosyjskiej "farmie trolli". Pisze o tym dziennik "Washington Post", powołując się na pragnące zachować anonimowość źródła w amerykańskich władzach.



Według gazety, w czasie listopadowych wyborów jednostka amerykańskiej armii, zajmująca się walką z zagrożeniami internetowymi, odcięła dostęp do sieci rosyjskiej Agencji Badań Internetowych. Według amerykańskich władz, jest to wspierana przez Kreml instytucja, której pracownicy udają w Internecie Amerykanów i kolportują fałszywe wiadomości. Mieli w ten sposób próbować wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w 2016 roku.