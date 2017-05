Amerykanie przenoszą dowództwo z Niemiec do Polski

reklama

Fot. via Wikipedia, CC 0 reklama

Amerykańskie dowództwo szczebla dywizji dla działań w Europie zostanie przeniesione z niemieckiego Baumholder do Polski. Od tej pory mieścić się będzie w Poznaniu. Wszelkie działania wojsk amerykańskich w Europie Środkowo-Wschodniej koordynowane będą od tej pory z Polski – informuje defence24.pl.

Jednostka dowodzenia szczebla dywizyjnego dla US Army Europe – Mision Command Elements – powstała w 2015 roku na bazie struktur 4 Dywizji Piechoty (jest to nazwa historyczna), która stacjonowała na stałe w Fort Carson w stanie Kolorado.

Głównym celem przeniesienia jednostki dowódczej z Niemiec do Polski jest chęć wzmocnienia zdolności manewrowania wojskami – mówi st. sierż. Brent M. Williams, rzecznik Mission Command Element dla operacji Atlantic Resolve. W oświadczeniu napisał:

„Relokacja Mission Command Element z Niemiec do Polski zwiększa efektywność, skuteczność i zdolność US Army do manewrowania wojskami. Wysunięta obecność MCE umożliwia jeszcze lepsze połączenie US Army Europe z sojusznikami, przywódcami i cywilami z państw europejskich, i w końcu zwiększa przygotowanie Sojuszu do odpowiedzi na jakiekolwiek zagrożenie lub kryzys w Europie […] Praca z naszymi Sojusznikami NATO i Partnerami Operacji Atlantic Resolve wzmacnia obronną zdolność Sojuszu i tworzy unikalne możliwości dla rozwoju wielonarodowej interoperacyjności i bilateralnego treningu oraz operacji”

dam/defence24.pl,TVP.Info,Fronda.pl

3.05.2017, 9:28