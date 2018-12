Ameryka wysyła okręt wojenny na Morze Czarne

,,Trzeba patrzeć na to, co Putin czyni, a z barbarzyńcą trudno postępować w sposób rycerski. Widzimy, że rosyjski przywódca łamie wszelkie konwencje, zasady międzynarodowe, które sam kiedyś podpisał, a jednocześnie głośno krzyczy na dyplomację i protestuje, kiedy druga strona wyraźnie pokazuje, że nie będzie się stosować do ograniczeń, które Władimir Putin wykorzystuje tylko po to, aby budować swoje imperium, jednocześnie blokując Zachód'' - mówił gen. Polko.