,,Rz'': USA zdecydowane na obecność w Polsce. Przeszkoda? ,,Niemiecki'' Tusk

Na początku marca do Polski przyleci wiceminister obrony USA, John Rood. Według ,,Rzeczpospolitej'' ma on zaproponować ,,plan zwiększenia sił USA w naszym kraju''. Nie idzie tu jednak o stałą bazę, ale o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. ,,Być może w Poznaniu na stałe rezydowałby nawet trzygwiazdkowy amerykański generał, drugi co do rangi w Europie po dowódcy sił NATO'' - pisze w ,,Rzeczpospolitej'' dziennikarz Jędrzej Bielecki.