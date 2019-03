Ambitnie! Premier na konwencji o 'Dolinie Krzemowej Europy'

"Oni pokazywali wytrwałość, pokazali, jak wygrywać, jak zwyciężać, i my też musimy pokazać ogromną dyscyplinę i mobilizację, by wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego"-zaznaczył premier.

"Prześledźmy produktywność. Za ostatnie cztery lata Polska jest na podium na trzecim miejscu ze wszystkich państw z UE z 14 proc. przyrostem produktywności. Dla porównania Włochy - 1 proc.; Francja, Niemcy - 3 proc. Czyż nie o to nam chodziło w planie odpowiedzialnego rozwoju, aby aplikowanie innowacji i podnoszenie kwalifikacji ludzi, naszych pracowników, podnosić właśnie poziom produktywności, po to, aby w ślad za tym rosły polskie wynagrodzenia?"- pytał premier. Jak dodał, właśnie to jest prawdziwe dążenie do "poziomu europejskiego", a Polska jest coraz bliżej tego poziomu.