Amber Gold:Przerwane przesłuchanie funkcjonariusza ABW

Z powodu kłopotów technicznych komisja śledcza do spraw Amber Gold musiała przerwać rozpoczęte przed południem przesłuchanie funkcjonariusza ABW. Wizerunek i tożsamość oficera utajniono, przesłuchanie było natomiast podzielone na dwie części: jawną oraz zamkniętą.

Świadek miał zostać przesłuchany bez ujawnienia wizerunku, przy pomocy urządzenia zniekształcającego głos, tak aby uniemożliwić jego identyfikację. Na samym początku jednak, ze względu na kłopoty techniczne, przez króką chwilę dało się usłyszeć niezniekształcony głos świadka. Pełnomocnik funkcjonariusza ABW wystąpił z wnioskiem o przerwanie praesłuchania oraz wyłączenie świadka ze sprawy z powodu ryzyka "zdekonspirowania".

Szefowa komisji, posłanka PiS, Małgorzata Wassermann zaznaczyła, że zależy jej na przesłuchaniu tego świadka w trybie jawnym. Doszło do dyskusji, w wyniku której komisja zdecydowała się odłożyć dalsze przesłuchania i zwrócić się do ABW o wyjaśnienia, gdyż to właśnie Agencja odpowiada za stronę techniczną anonimizacji świadków. Kolejny możliwy termin przesłuchań to 9 kwietnia. Przez ten czas Biuro Analiz Sejmowych wyda opinię prawną na temat ewentualności częściowego ujawnienia wizerunku świadka.

Poseł PiS, wiceprzewodniczący komisji śledczej, Jarosław Krajewski podkreślił, że komisja śledcza chce dowiedzieć się, jakie informacje w sprawie Amber Gold- jako pierwsze- zebrał dzisiejszy świadek. Jak dodał polityk Nowoczesnej, Witold Zembaczyński, pytania mają być zadawane również na podstawie zeznań ostatnich świadków, szczególnie prokuratorów.

Jeden z oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sporządził we wrześniu 2011 notatkę służbową dotyczącą wejścia powstałej w 2009 r. spółki Amber Gold na rynek lotniczy oraz przypuszczenia, że firma może być piramidą finansową. Ówczesny szef ABW, gen. Krzysztof Bondaryk 24 maja 2012 r. wysłał najważniejszym osobom w państwie notatkę ostrzegającą, że w sprawie Amber Gold kilkadziesiąt tysięcy osób może być poszkodowanych. Takie pismo otrzymał m.in. ówczesny premier, Donald Tusk, prezydent Bronisław Komorowski oraz minister finansów, Jacek Rostowski.

ABW prowadziła też czynności procesowe na zlecenie prokuratury, a na początku lipca 2012 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała jej śledztwo. Na kilka tygodni przed upadkiem spółki służby specjalne założyły podsłuchy na telefonach należących do szefa Amber Gold Marcina P. i jego współpracowników.

