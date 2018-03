Amber Gold: Prokurator z wyjątkowo kiepską pamięcią...

Kolejne przesłuchania świadków przed komisją ds. A,ber Gold i kolejna dawka zeznań pod tytułem „nie pamiętam”. Dziś przed komisją stanął były prokurator okręgowy w Gdańsku Dariusz Różycki.

„To był klucz do blokady, która później wystąpiła” - stwierdzała dziś szefowa komisji Małgorzata Wassermann mówiąc o roli Michała Tuska w aferze.

Dziś prokurator, który po raz pierwszy przed komisją stanął w listopadzie 2016 roku, przyznał szczerze, że nie tyle interesowały go majątki ludzi, którzy zaufali Amber Gold, ale to, jak on sam oraz prokuratura, wyglądaliby medialnie:

Chwila szczerości prok. Różyckiego:

- Decyzja chybiona z wnioskiem o areszt, która skończyłaby się odmową takiego wniosku...areszt zostałby nie zastosowany, jak ja bym wyglądał MEDIALNIE?😡

- O to pana martwiło. Jak pan by wyglądał medialnie.

- Chociażby😡😡😡 pic.twitter.com/GFHVp4URPq — PikuśPOL 🇵🇱 💯‏ (@pikus_pol) 19 marca 2018

Nazwisko Tusk u wielu świadków przed Komisją ds. #AmberGold wywołuje ataki amnezji. pic.twitter.com/cR9QFZRoy5 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 19 marca 2018