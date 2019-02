Ambasadorzy UE przeciw Nord Stream 2! To cios w Merkel i Putina

Parę godzin przed posiedzeniem ambasadorów francuska agencja AFP podała, że Francja zawarła kompromis z Niemcami w sprawie dyrektywy gazowej. Wcześniej Paryż zapowiadał, że poprze dyrektywę gazową, która będzie wspierać nadzór Unii Europejskiej nad nowymi rurociągami energetycznymi na morzu, co mogłoby doprowadzić do zerwania planów rurociągów podwodnych między Rosją i Niemcami. Jednak potem, według AFP, Francja i Niemcy zgodziły się teraz zapewnić, że nadzór będzie pochodził z „terytorium i morza terytorialnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się pierwszy punkt połączenia międzysystemowego”. W projekcie kompromisu zajęto się stwierdzeniem: „Uważamy dyrektywę w tym duchu za niezbędną do owocnej dyskusji na temat przyszłego tranzytu gazu przez Ukrainę”. Nieoficjalnie Paryż dawał do zrozumienia, że „nie jest przeciw Nord Stream 2” ani przeciwko niemu. Źródło podaje jednak, że Francja szukała „gwarancji bezpieczeństwa dla Europy oraz bezpieczeństwa i stabilności Ukrainy”. Więcej na ten temat tutaj.