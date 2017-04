Ambasadorowie UE zgodzili się na zniesienie wiz dla Ukraińców

reklama

Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy - powiedzieli Polskiemu Radiu dyplomaci w Brukseli.

To otwiera drogę do ostatecznego zatwierdzenia decyzji przez przedstawicieli europejskich rządów, co ma nastąpić 11 maja. Potwierdzają się też informacje Polskiego Radia sprzed kilku dni, że miesiąc później Unia chce znieść wizy.



Niektórzy sugerowali, że może jeszcze pojawić się próba opóźnienia decyzji w związku z wyborami we Francji, ale skoro jest już decyzja ambasadorów, to w maju i czerwcu nie powinno być żadnych problemów.

A zatem jeszcze przed wakacjami, Ukraińcy, którzy mają biometryczne paszporty, nie będą musieli ubiegać się o wizy, chcąc wjechać do Unii na wakacje, w interesach lub do rodziny. Nie jest to równoznaczne z pozwoleniem na pracę.

Na decyzję o zniesieniu wiz Ukraińcy czekają od dawna.

Już na początku 2016 roku Komisja Europejska informowała, że władze w Kijowie spełniły wszystkie wymoagania ale kraje członkowskie, głównie Francja i Niemcy, długo nie chciały się zgodzić.

Wstępne zielone światło dały dopiero wtedy, gdy uzgodnione zostały dodatkowe przepisy, zwane hamulcem bezpieczeństwa. Pozwalają one na szybkie przywracanie wiz w przyszłości, gdyby dochodziło do nadużyć, na przykład masowych przyjazdów Ukraińców do Unii i wzrostu liczby podań o azyl. Te uzgodnienia pozwoliły na dokończenie wszystkich procedur.

JJ/IAR

26.04.2017, 15:41