Ambasadorowie państw czy... LGBT? Jest PETYCJA

Szanowni Państwo!

Wyrażam moje głębokie oburzenie faktem podpisania przez Państwa listu otwartego z poparciem dla Parady Równości w Warszawie 8 czerwca 2019 r.

Jestem głęboko zbulwersowany Państwa zaangażowaniem w to skrajnie kontrowersyjne wydarzenie, którego postulaty są drastycznie sprzeczne z przekonaniami znakomitej większości polskiego społeczeństwa i jawnie godzą w demokratycznie ustanowiony ład konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Państwa działania odbieram jako próbę wywierania presji i usiłowanie narzucenia Polsce dyktatu obcych ideologii, kwestionujących fundamentalne wartości jak rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny czy prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Stanowczo sprzeciwiam się tym działaniom i wzywam Państwa do niezwłocznego zaprzestania oficjalnego popierania Parady Równości oraz innych inicjatyw kontrowersyjnych społecznie i podważających ład prawny w Polsce.

Wśród oficjalnych postulatów Parady Równości, dla których wyrazili Państwo oficjalne poparcie, znajdują się skrajnie kontrowersyjne kwestie jak m.in.:

żądanie „wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań”, sprzeczne z przekonaniami ponad 80% polskiego społeczeństwa, które nie zgadza się na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe (zgodnie z badaniami opinii publicznej Kantar i CBOS), oraz naruszające konstytucyjną zasadę ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” (Art. 18 Konstytucji RP);

żądanie „wprowadzenia do wszystkich szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku”, sprzeczne z opinią 80% polskiego społeczeństwa, które uważa że to rodzice powinni decydować czy i jakie treści dotyczące płciowości przekazywać ich dzieciom (zgodnie z badaniami opinii publicznej Maison and Partner i IBRIS) oraz naruszające wyrażone w Art. 48 Konstytucji RP prawo rodziców „do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”;

żądanie „zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do (…) bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży”, sprzeczne z opinią 75% polskiego społeczeństwa, które określa się jako „pro-life” (zgodnie z badaniami opinii publicznej agencji Difference) oraz naruszające konstytucyjną zasadę ochrony życia zawartą w art. 38 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” oraz art. 4a Ustawy O Planowaniu Rodziny, Ochronie Płodu Ludzkiego i Warunkach Dopuszczalności Przerywania Ciąży, który jasno określa jedyne 3 przypadki dopuszczalności aborcji.

Oficjalne poparcie Parady Równości oznacza poparcie jej skrajnych ideologicznie postulatów – sprzecznych z przekonaniami polskiego społeczeństwa i radykalnie naruszających porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Takie działania naruszają art. 41 konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, który nakazuje członkom przedstawicielstw dyplomatycznych „szanowanie ustaw i innych przepisów państwa przyjmującego. Mają one również obowiązek nie mieszać się do spraw wewnętrznych tego państwa”.

Reprezentując przekonania 80% polskiego społeczeństwa, broniąc demokratycznie ustanowionego ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, a także pragnąc budować przyjazne stosunki między narodami, oparte na wzajemnym szacunku, wzywam Państwa do niezwłocznego zaprzestania oficjalnego popierania Parady Równości oraz innych inicjatyw kontrowersyjnych społecznie i podważających porządek prawny w Polsce.