Ambasador USA uspokaja Polaków w sprawie 447

"By móc zostać włączonym do Programu Ruchu Bezwizowego, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest przyjęcie określonych umów, dotyczących współpracy w dziedzinie wymiany informacji wywiadowczych. Jesteśmy na dobrej drodze, by osiągnąć ten cel. Drugim warunkiem jest obniżenie wskaźnika odmów wizowych poniżej trzech procent. Jesteśmy blisko"- podkreśliła Mosbacher w wywiadzie dla radiowej "Jedynki".

"Zwracam się do wszystkich Polaków, by aplikowali o wizy, abyśmy mogli obniżyć wskaźnik odmów wizowych do poziomu poniżej trzech procent. Moim celem jest, by udało się to osiągnąć do końca września"-apelowała ambasador do Polaków.