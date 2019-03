Ambasador RP wezwany do białoruskiego MSZ. Chodzi o 'Burego'

Białoruski resort spraw zagranicznych oświadczył we wtorek, że czeka na "publiczny oficjalny komentarz" strony polskiej, wyjaśniający, "czy ta ocena działań Burego jest oficjalnym punktem widzenia i jak się to odnosi do kroków na rzecz budowania dialogu, w tym historycznego, podjętego przez oba kraje w ostatnim czasie”.