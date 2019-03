Ambasador RP w Izraelu: Niepokoi nas agresja i imperializm Rosji

Marek Magierowski zwrócił uwagę na znaczenie relacji, jakie Wspólnota ma ze swoimi sąsiadami. Dlatego tak istotna jest ostrożność i solidarność w stosunku do największego z nich - Rosji. Nasze relacje z tym krajem określił jako "cokolwiek skomplikowane".

- Z jednej strony to jeden z największych na świecie eksporterów surowców. W pewnym zakresie jesteśmy uzależnieni od ich importu. Z drugiej strony Rosja prowadzi agresywną politykę. To nas niepokoi, ponieważ jest to próba wskrzeszenia rosyjskiego imperializmu - tłumaczył.