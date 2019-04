Ambasador Polski w Rosji: Rosjanie powinni przestrzegać prawa międzynarodowego i zwrócić wrak Tu-154M!

Przystępując do omówienia wywiadu, zauważmy, że na samym jego początku zastępca redaktora naczelnego „Nowej Gaziety” Andriej Lipski, stwierdza, że jego rozmówca „rzeczywistość rosyjską zna on nie gorzej od ojczystej, polskiej, zajmował się nią bowiem jako zawodowy naukowiec”.

„Krym jest tutaj oczywiście przełomowym momentem, ale mimo wszystko, jak mi się wydaje, w Rosji nie docenia się znaczenia przełomu psychologicznego w społeczeństwie polskim, związanego z zachowaniem władz Federacji Rosyjskiej po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Może wydawać się, że jest to tylko tło naszych relacji, że to nie jest temat główny, ale dla nas ma on znaczenie zasadnicze”.

Odpowiadając z kolei na pytanie o akcentowanie przez Polskę tematu zagrożenia ze strony Rosji, Marciniak powiedział, że „z naszego punktu widzenia przyłączenie Krymu jest aneksją, naruszeniem prawa międzynarodowego, przy czym doszło do tego dość blisko granic Polski”. Zresztą – według naszego dyplomaty - „sam fakt naruszenia prawa międzynarodowego bez gotowości powrotu do porządku prawnego można oceniać jako zagrożenie”.

„Jeśli Niemcy przekształcą się w głównego tradera gazu rosyjskiego w Europie, to jest to oczywiście projekt polityczny. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie historyczne, taki sojusz nie zawsze dobrze się dla nas kończy”.

Cytowany przez nas rozmówca „Nowej Gazety” przypomniał także wciąż funkcjonującą dwustronną „Grupę do Spraw Trudnych, uznał jednak, że „strona rosyjska nie jest zainteresowana rozmawianiem na temat spraw trudnych”. A skoro tak – to dodał:„Cały czas powtarzam: „Więc rozmawiajmy o sprawach łatwych”, utwórzmy jakiś inny format dialogu intelektualnego”. Tyle, że – jak sam zauważył – wciąż wygląda na to, że od strony rosyjskiej „nie ma chęci, by coś zmieniać, przynajmniej na razie”.