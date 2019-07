Ambasador Mosbacher: Zniesienie wiz do USA do 2021 roku

"Jedyne, co pozostaje do zrobienia, to obniżenie progu odmów poniżej trzech procent" - powiedziała Mosbacher na antenie TVN24, pytana o sprawę wiz dla Polaków. Jak podkreśliła, jesteśmy już blisku tego progu; procedury wymagane przez Kongres do zniesienia wiz zostaną spełnione przed 1 września, więc przeszkód jest już naprawdę mało.