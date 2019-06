Ambasador Izraela paradowała na homodemonstracji

Przed paradą Ambasada Izraela oficjalnie zorganizowała spotkanie „Równość wśród kontrastów: prawa LGBT+ w Izraelu”. Spotkanie odbyło się 6 czerwca 2019 w JCC Warszawa (ul. Chmielna 9A). Na spotkanie wpuszczano osoby, które poddały się rygorystycznej procedurze rejestracji. Tematem spotkania była historia tego, jak „Izrael na czele z Tel Awiwem” uznano „za jedno z najbardziej przyjaznych społeczności LGBT+ miejsc na świecie […]”, „Tel Aviv Pride Parade” stał się „jedną z największych tego typu parad na świecie i największą w kontynentalnej Azji”, historia tego, jak Izrael „kraj, w którym religijne grupy mają duży wpływ na politykę Państwa i ustawodawstwo, stał się oazą dla gejów i lesbijek”, to, że Izrael jest krajem „w którym nie można wziąć ślubu cywilnego” i „normalnym widokiem w Tel Awiwie jest widok dwóch mam lub tatusiów z dziećmi”. Na spotkaniu poruszono też historie tego „jaki wpływ na wprowadzenie równouprawnienia osób LGBT+ wywarł Sąd Najwyższy Izraela”.

Jak pisałem w swoim artykule „Fotorelacja. Żydzi szli na warszawskiej paradzie gejów — by w Polsce była aborcja, homo adopcje i homo indoktrynacja w szkołach”: „na warszawskiej paradzie gejów widoczni byli liczni Żydzi. Idący w paradzie za swój cel uważają: dyskryminacje, marginalizacje i cenzurowanie homofobów (czyli osób głoszących poglądy sprzeczne z poglądami homo rewolucjonistów), wspieranie okaleczania osób z zaburzoną tożsamością płciową (zwane operacjami zmiany płci), homo małżeństwa, homo adopcje, homo indoktrynacji dzieci w szkołach, wpuszczanie imigrantów do Polski, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, homo parytety we wszystkich instytucjach, bezpłatną antykoncepcję, aborcje”.