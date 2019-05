Ambasador Izraela o relacjach z Polską. ,,Są absurdalne''

Mirek 31.5.19 12:01

Powtórzę po raz już chyba dwudziesty że nie byłoby ZAGŁADY a w związku z tym i dzisiejszych kłopotów po obu stronach gdyby Żydzi podjęli walkę o swoje przetrwanie przyłączając się do polskiego podziemia , w tym przypadku do Armii Krajowej . Ale Żydzi nie chcieli stawiać żadnego oporu tylko dali się zamknąć w gettach , zagrodach bo uważali że Niemcy dadzą im możliwość przetrwania . I to był największy błąd Żydów . W momencie zamknięcia w gettach stali się dla Niemców zwierzyną łowną . Niemcy mieli ich w garści i mogli z nimi zrobić co tylko chcieli . Odtąd żaden Żyd bez pomocy Polaka nie miał najmniejszych szans na przeżycie . Reasumując : Żydzi sami sobie zgotowali ten los a dzisiejsze pretensje do Polski i Polaków to pretensje do garbatego że ma proste dzieci .