Ambasador Iranu: Polacy są pod presją USA

My twierdzimy, że rząd Polski jest pod wpływem pewnej atmosfery, którą wytworzyły Stany Zjednoczone (…) Być może jest pod presją Stanów Zjednoczonych i w pewnym sensie rząd polski wpisuje się w realizację celów i interesów USA - mówił na antenie radiowej Jedynki Masud Edrisi Kermanszahi, ambasador Iranu w Polsce.

Konferencja o Bliskim Wschodzie, która ma się odbyć w lutym w Warszawie, to nie tylko spotkanie delegacji z tego regionu świata, ale i z Europy, i Stanów Zjednoczonych. To spór o podejście do Iranu. Jak traktować porozumienie nuklearne z tym krajem, zerwane przez USA, a podtrzymywane przez Europę. Polska, jako gospodarz spotkania, spotkała się z ostrą krytyką władz Iranu.