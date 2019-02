Ambasador Gruzji: Lech Kaczyński jest u nas bohaterem narodowym

Postać pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest naprawdę czczona. Jest on bohaterem narodowym Gruzji i dla każdego obywatela Gruzji to nazwisko ma szczególne znaczenie - mówiła na antenie radiowej Jedynki Tamriko Lordkipanidze, Młoda Abasador Gruzji w Polsce.

- Mam zaszczyt reprezentować Gruzję w Polsce, która jest szczególnym krajem dla Gruzji, zarówno w wymiarze międzyludzkim, jak i politycznym, gospodarczym. Można powiedzieć, że ta liczba się zwiększa. To są osoby pełniące różnego rodzaju stanowiska, studenci, młodzi ludzie, również starsi, nie ma ograniczeń wiekowych. Jeśli ktoś ma umiłowanie do Gruzji, zapraszam na różnego rodzaju wydarzenia, o których można znaleźć informacje na stronie na Facebooku "Young Ambassador of Georgia to the Republic of Poland" - zaznaczyła Lordkipanidze.