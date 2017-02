Ambasada przypomni Brytyjczykom o roli Polaków w ich historii

reklama

Polska ambasada w Londynie zainaugurowała projekt Dnia Polskiego Dziedzictwa /Polish Heritage Day/. Ma on przypominać Brytyjczykom o wkładzie imigrantów z Polski w życie tamtejszego społeczeństwa i pogłębiać kontakty między Polonią a mieszkańcami Londynu, Birmingham czy Edynburga.

"Polish Heritage Day” ma się odbywać co roku w pierwszy weekend po 3 maja i podkreślać rolę Konstytucji z 1791 roku. "Dzięki niemu Polacy staną się aktywniejsi, otworzą się bardziej na sąsiadów. Ale również Brytyjczycy i media na Wyspach więcej się o naszym kraju dowiedzą" - powiedział ambasador Arkady Rzegocki podczas uroczystego ogłoszenia akcji. Ambasada pokazała logo inicjatywy, oparte na biało-czerwonej szachownicy, jaka widniała na samolotach Polaków, walczących w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Ambasada będzie koordynować i dofinansowywać lokalne przedsięwzięcia, prowadzone przez polskie organizacje, szkoły sobotnie i parafie na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Nie ma jeszcze szczegółowego programu, a dzień ogłoszenia akcji jej organizatorzy wykorzystali na zaapelowanie do polonijnych organizacji o zgłaszanie pomysłów. Jolanta Grzelczyk - jedna z koordynatorek programu - powiedziała Polskiemu Radiu, że na jej wymarzony Heritage Day składałyby się festyny i spotkania z Polakami czy śpiewy i tańce łączące Brytyjczyków i Polaków. "Chodzi o to, by pokazać to, co mamy najlepsze" - podkreśliła Jolanta Grzelczyk, dodając, że zależy jej na dużej skali wydarzenia, obejmującego cały kraj. "Chciałabym - zaznaczyła rozmówczyni Polskiego Radia - żeby brakowało czasu, by odwiedzić te wszystkie miejsca.

Świętowanie Heritage Day ma się odbyć w dniach 6-7 maja.

