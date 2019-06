Amazonia to tylko pretekst. Co będzie z celibatem?

W rozmowie z portalem "LifeSiteNews" kard. Burke wskazał, że szereg biskupów niemieckich mówi o wprowadzeniu także w swoim kraju żonatych kapłanów. Stąd jest jasne, że jeżeli Synod zmieni dyscyplinę wyświęcania kapłanów w Amazonii, to wkrótce żonaci księża mogą pojawić się i w innych częściach świata.

Portal LifeSiteNews był też obecny na konferencji prasowej dotyczącej Synodu Amazońskiego. Zapytano podsekretarza Synodu, bp. Fabio Fabene, czy Synod będzie ograniczać się tylko do regionu Amazonii. Hierarcha odparł, że tak, ograniczy się do tego - ale za chwilę dodał, że rozwiązania przeznaczone dla Amazonii będą mogły zostać przeniesione na przykład również do Konga.