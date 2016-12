Allah - Bóg... a może lucyfer?

reklama

reklama

Jak wyobrażamy sobie Boga? Bóg w naszej kulturze, w tradycji judeochrześcijańskiej daje człowiekowi wolność wyboru. To my decydujemy, którą drogą będziemy podążać. Kiedy wybieramy pychę, egoizm, dopuszczamy się czynów niemoralnych, jest to nasza autonomiczna decyzja. Nie działamy z nakazu, czy woli Boga.

Czy w kulturze islamskiej jest tak samo? Czy Allah daje wolność wyboru? Czy bóg Islamu chce by ludzie grzeszyli? Wielu ludzi z naszego kręgu kulturowego, powie na pewno, że skoro wciąż słyszymy o muzułmanach, jako o młodszych braciach w wierze, w tego samego Boga, to na pewno bóg Islamu daje swoim wyznawcom taką samą wolność wyboru, jaką mamy my. Większość ludzi, nigdy nie sięgnęła do Islamskich źródeł. Stąd biorą się błędne wyobrażenia o Islamie. Często słyszymy pytania zagubionych ludzi; dlaczego muzułmanie zabijają niewinnych ludzi? Tylko musimy uświadomić sobie, kto jest niewinny wg. Islamu.

Powróćmy jednak do omawianego wątku. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy bóg Islamu chce by ludzie grzeszyli? Jeśli sięgniemy do islamskich źródeł, to zobaczymy, że Allah grozi swoim wyznawcom, że ich zgładzi, jeśli nie będą popełniać grzechów.

Wielu muzułmanów powie, że jest to nie prawda, że piszę nieprawdziwe informacje i wprowadzam ludzi w błąd.

Więc sięgnijmy do islamskich źródeł i czytajmy.

Wysłannik Allaha powiedział: „ gdybyście nie popełniali grzechów, wtedy Allah by was unicestwił i zastąpił innymi ludźmi, którzy by grzeszyli a następnie prosiliby go ( Allaha ) o przebaczenie a on by im przebaczał”

Czytajmy dalej.

Wysłannik Allaha powiedział: „ Na niego, w którego ręku jest moje życie, gdybyście nie popełniali grzechów, wtedy Allah by was unicestwił i zastąpił ludźmi, którzy by grzeszyli, a następnie prosiliby go o przebaczenie, a on by im przebaczał”

Należy przypomnieć, co oznaczają słowa Sahih Muslim. Sahih jest słowem, które określa wiarygodność tekstu, zawartego w hadisah. Przeczytane powyżej cytaty, są dobrymi przykładami dla muzułmanów i dla tych, którzy się za nimi wstawiają, oraz dla tych, którzy nie wierzą, że właśnie tego uczy Islam. Powyższe słowa, są słowami samego apostoła Allaha, proroka Mahometa.

Z tego, co przeczytaliśmy, dowiedzieliśmy się, że Allah sam chce by ludzie grzeszyli, by potem się korzyć przed nim i prosić go o przebaczenie. Jeśli nie będą grzeszyć, to Allah nie będzie mógł przebaczać i z tego powodu zniszczy ich i zastąpi innymi ludźmi, którzy będą grzeszyć, a on będzie pełen samo zachwytu, będzie czuł się jak pełne bóstwo, będzie mógł pokazać, jakim jest przebaczającym bogiem, kiedy ci ludzie będą się przed nim korzyć, błagając go o wybaczenie.

Więc Allah jest zależny od ludzi i potrzebuje ich by móc coś uczynić. Jest skłonny ich nawet unicestwić, jeśli nie pogwałcą jego praw. Tylko, dlatego by móc poczuć zadowolenie, kiedy będzie mógł udzielić korzącym się ludziom przebaczenia.

Czy Allah jest tym samym Bogiem, którego znamy z Biblii? Widzimy, że bóg Islamu nie jest tym samym Bogiem, któremu oddają cześć Chrześcijanie.

Biblijny Bóg w przeciwieństwie do Allaha daje nam wybór, to my wybieramy drogę, którą chcemy podążać.

– „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” – Jeśli poczytamy Biblię, dowiemy się, że szatan jest ojcem kłamstwa„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” – Jan 8:44

Zobaczmy teraz, co mówi o sobie Allah w Koranie – „a Bóg jest najlepszy w oszustwie”– Koran 8:30 (zwrot ten często jest tłumaczony, jako – najlepszy w planowaniu, najlepszy w intrydze, najlepszy w podstępie .

„ Oni knuli podstęp, i Bóg knuł podstęp; a Allah jest najlepszy z pośród knujących podstępy” – Koran 3:54

„ Mów: Szukam schronienia u pana jutrzenki” – Koran 113:1

Co mówi Biblia o panu jutrzenki:

„Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody?” – Izajasz 14, 12

„Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!” – Izajasz 14, 15

„A tyś wyrzucony z twego grobu jak ścierwo obrzydliwe, otoczony pomordowanymi, przebitymi mieczem, jak trup zbezczeszczony! Z tymi, których składają na kamieniach grobowego dołu,” – Izajasz 14, 19

Więc kim jest pan jutrzenki? W Biblii możemy wyraźnie przeczytać, że pan jutrzenki jest upadłym aniołem, jest Lucyferem. Jeśli chcemy dobrze poznać Islam, powinniśmy również poznać dobrze Biblię, niezależnie od tego czy jesteśmy ludźmi wierzącymi czy nie.

Wróćmy do naszego wątku. Zobaczmy, co mówi Koran o pochodzeniu Aniołów.

„ A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione strażami i płomieniami ognia. Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia, aby słuchać; lecz ten, kto się przysłuchuje teraz, znajduje płomień w zasadzce. I my nie wiemy czy chciano zła dla tych na ziemi, czy też chciał dla nich Pan drogi prawości.” – Koran 72:8

Czytając powyższy tekst nasuwa się skojarzenie z piekłem, które znamy z tradycji judeochrześcijańskiej.

„ Mów: Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran” – Koran 72:1

Dżiny, kim są dżinny w tradycji islamskiej większość z nas wie, dżinny są demonami powstałymi z czystego ognia, a tu czytamy o dżinnah, które zachwycają się Koranem. Według hadisów, każdy człowiek ma towarzysza dżina (zwanego po arabsku karin), który namawia go do grzechu. Jedynie karin Mahometa w tradycji muzułmańskiej był dobrą istotą.

Więc jeśli ktokolwiek chce się dowiedzieć, czym jest Islam, kim jest Allah i jego prorok powinien sięgnąć samodzielnie do islamskich źródeł, do Biblii oraz zainteresować się wydarzeniami, rozgrywającymi się na świecie. Piotr G. Żurek

Materiał pochodzi bloga crusader1973.blogspot.co.uk

10.12.2016, 16:30