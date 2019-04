Alina Cała: Polacy odpowiadają za śmierć 3 mln Żydów

W\\\\\\\\\\\\\\\\305\\\\\\\\\\\\\\\\202odek 6.4.19 11:30

Od samego początku podejrzewałem, że z tymi nazistami to jest coś nie tak. Przecież Niemcy, tacy kulturalni nie dopuścili by się takich czynów. Z wypowiedzi tej szlachcianki jerozolimskiej wyraźnie wynika - to Polacy poprzebierali się i faktycznie byli nazistami. Na początek przejęli władzę w III Rzeszy, podstawili swoją marionetkę, Hitlera, a później to już poszło.Dopiero partyzantka niemiecka tzw Werwolf, przy pomocy zaprzyjaźnionych armii Czerwonej i postępowych sił z Zachodu przyniosły wolność dla Niemiec i terenów Polski zajętych przez nazistów.