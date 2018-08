Ależ wpadka Petru... Znowu się ośmieszył

Ryszard Petru już zawsze pamiętany będzie jako ten, który zalicza bodaj najwięcej wpadek w polskiej polityce. Każdy, kto myślał, że w okresie wakacyjnym nie usłyszy o założycielu Nowoczesnej, mocno się pomylił.

Petru napisał oficjalne pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Chodzi o akcję z wwiezieniem na teren Sejmu w trakcie protestów Obywateli RP, za co on, Joanna Schmidt oraz Joanna Scheuring-Wielgus otrzymali zakaz wjazdu na teren parlamentu samochodem.

Petru domaga się, aby zakaz został zniesiony. Problem w tym, że nie wiadomo, czy pismo zostanie wzięte pod uwagę. Wedle naszej wiedzy posła Ryszarda Peru w polskim Sejmie nie ma...