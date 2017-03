Ależ walka Polaków z Niemcami! Stoch i spółka znów na podium!

reklama

Polscy skoczkowie po fascynującej walce zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata rozgrywanym w Oslo.



Polacy startujący w składzie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot po pierwszej serii drużynowych zmagań w stolicy Norwegii zajmowali czwarte miejsce, ustępując Norwegii, Austrii i prowadzącym Niemcom. Nienajlepsze skoki w pierwszej odsłonie zawodów oddali Dawid Kubacki i Maciej Kot.



O wiele lepiej Polakom poszło w drugiej serii. Wszyscy skoczyli powyżej 125 metrów i reprezentacja Polski zdołała wskoczyć na podium. Polska wyprzedziła Norwegię o 3,6 pkt, z drugimi Niemcami przegraliśmy zaledwie o 0,5 pkt. Wygrali bezkonkurencyjni dziś Austriacy z fenomenalnym Stefanem Kraftem, który uzyskał najlepszy indywidualny wynik w obu seriach skacząc powyżej 133 metrów. Drugi indywidualnie był Piotr Żyła, który dwukrotnie skoczył za 132 metr.



Polacy po tym konkursie wciąż liderują w Pucharze Narodów, mając 334 punkty przewagi nad Austrią i 402 punkty przewagi nad Niemcami. Do tej pory Polska nigdy nie wygrała drużynowej klasyfikacji Pucharu Świata, więc podopieczni Stefana Horngachera zmierzają po historyczne osiągnięcie.



Wyniki indywidualne konkursu drużynowego w Oslo zaliczały się też do klasyfikacji rozgrywanego w Norwegii turnieju Raw Air. W ramach tych zawodów pod uwagę brane są wyniki uzyskane przez skoczków w konkursach indywidualnych i drużynowych oraz kwalifikacjach w Oslo, Trondheim, Lillehammer i Vikersund. Po dzisiejszych zawodach w Oslo na prowadzenie w turnieju wysunął się Kraft, który o 9 pkt wyprzedza Słoweńca Petra Prevca i o 11 pkt Niemca Andreasa Wellingera. Czwarty jest Piotr Żyła, tracąc zaledwie pół punktu do podium, a siódmy Kamil Stoch.



emde

11.03.2017, 18:00