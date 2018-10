Ależ Tomaszewski ,,pojechał'' po Brzęczku. Ostre słowa!

,,Dlaczego mamy być wzorcem do ośmieszania? Jak Brzęczek chce się ośmieszać, to niech się ośmiesza. Ja nie będę brał w tym udziału'' - mówi ostro o polskim selekcjonerze były bramkarz polskiej reprezentacji, Jan Tomaszewski.

,,Jestem rozczarowany uporem Jurka Brzęczka. Z Włochami w Bolonii gramy kapitalne spotkanie systemem 4-4-1-1, czyli z Zielińskim i Lewandowskim w przodzie, to po cholerę z Portugalią dodaje drugą "dziewiątkę", a Zielińskiego przesuwa do pomocy? A on nie ma prawa tam grać, ponieważ nie umie bronić. To samo było przecież wczoraj'' - oburzał się w rozmowie z ,,Wirtualną Polską'' Jan Tomaszewski.

Jak wskazywał, Brzęczek wymyśla rozwiązania, które nigdzie na świecie nie funkcjonują. ,,Która reprezentacja gra dwoma "dziewiątkami" na świecie? Żadna. Dlaczego mamy być wzorcem do ośmieszania? Jak Brzęczek chce się ośmieszać to niech się ośmiesza. Ja nie będę brał w tym udziału'' - przekonywał.

I pytał, czy ,,Brzęczek spadł z księżyca'', bo chyba nie widział błędów, jakie popełnił na Mundialu jego poprzednik, Adam Nawałka. ,, Każda reprezentacja na świecie gra to, co wychodzi jej najlepiej. Ma rację Robert Lewandowski - i ja to mówiłem już na mistrzostwach świata - nie zmienia się systemu gry'' - powiedział Tomaszewski.

Były bramkarz nawiązał w ten sposób do słów Lewandowskiego, który po meczu wskazywał, że w drugiej połowie mecz z Włochami wyglądał dużo lepiej, bo Polska grała taktyką, która jej odpowiada. W pierwszej połowie system był po prostu nieodpowiedni.

Tomaszewski apelował też, by nie robić rabanu wokół Krzysztofa Piątka. ,,Kto to jest Piątek? Raz mu się piłka od głowy odbiła po rzucie różnym, gdy bramkarz zawalił'' - wskazywał. Jak dodawał Tomaszewski, to, że Piątek strzela w swoim klubie, nie jest powodem, by robić z niego wielką gwiazdę reprezentacji.

I na koniec pomstował raz jeszcze na trenera Brzęczka. ,,Ja nie wiem, czy Jurkowi coś odbiło. Skąd on w ogóle wziął jakiś system 4-3-1-2? Ja nie wiem, co to jest. Kto ma te akcje oskrzydlać? Boczni obrońcy? To naprawdę trzeba spaść z księżyca, żeby coś takiego zastosować''.

mod/wp.pl