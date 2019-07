Ależ pogarda! Ks. Lemański o Szydło: ''Świat się śmieje. Ratuj się kto może''

- A jestem pełen uznania dla byłej pani premier. Bo jakąż musi mieć w sobie ta kobieta nieprzemakalność, by po raz kolejny przegrywać na oczach całej Europy i znów kandydować i znów... Media podawały, że sam prezes Kaczyński lobbował za premierzycą. Ma prezes posłuch w Europie, nie ma co gadać. Co ona teraz powie dziennikarzom, chłopom na rynku, kobietom przed kościołem? Przecież co jak co, ale liczyć to Polacy potrafią. Świat się śmieje, a kolumna rządowa z byłą panią premier jedzie dalej. Ratuj się kto może. - napisał w mediach społecznościowych "duchowny".