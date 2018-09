Ależ PiS odpowiedział Platformie! To trzeba zobaczyć

Prawo i Sprawiedliwość postanowiło przypomnieć partii Grzegorza Schetyny prawdę na temat dotrzymywania obietnic przez PO. Spot o nazwie „Drogi do prawdy” to świetny komentarz do ostatnich wydarzeń i poczucia urażenia ze strony PO po słowach premiera Mateusza Morawieckiego.