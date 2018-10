Aleksander Dugin: To ja zabiłem Lenina

Nowy leninizm powinien być odczytany w sposób magiczny, eurazjatycki, eschatologiczny i geopolityczny. Jest on niczym uroczysta i bolesna figura, subtelny szaleniec, przez którego na wskroś wyją niepowstrzymane wichry Kontynentu. Sepleniący, niespokojny, ruchliwy, chytry, osłupiały, drapieżnie cielesny, z połową mózgu i świdrującymi oczkami - jest bardziej wartościowy i doskonały niż wszyscy atleci i pięknisie razem wzięci, jest też żywszy i bardziej natchniony idealizmem niż wszyscy demagodzy „idealizmu " czy „tradycjonalizmu". W Europie spotykałem wielu guenonistów i evolianistów. Niektórzy z nich byli ewidentnymi schizofrenikami, inni zaś posłusznymi i poprawnymi politycznie obywatelami (wielu pracuje w bankach albo wykłada podstawy marketingu). To zbieranina neptków niezdolnych ani do wyraźnego osądu, ani do czynu - ni do aktu terrorystycznego, ni do najmniejszego nawet działania, które dałoby jakikolwiek efekt historyczny. Oni tylko jęczą, zagryzają się nawzajem z powodu błahostek i kichają na świat zewnętrzny, którego zupełnie nie pojmują i którego bezrozumnie się boją. Pierwszy lepszy półgłupek-terrorysta z Czerwonych Brygad czy Rote Armee Fraktion jest sto razy bardziej przyciągający od plejady europejskich „tradycjonalistów".