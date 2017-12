Aleksander Brzózka, rzecznik MŚ dla Frondy: Polska przyroda jest unikatem w Europie

Luiza Dołęgowska, fronda.pl: Ministerstwo Środowiska niezwykle aktywnie działało w ciągu ostatnich 2 lat w obszarze ochrony zasobów leśnych, czego nie da się powiedzieć o czasach rządu PO-PLS, gdy słyszeliśmy głównie o skoku na kasę Lasów Państwowych i zamiarze ich prywatyzacji. Po tym okresie wyszła na jaw plaga kornika w Puszczy Białowieskiej, co stało się paliwem do walki z Państwa resortem. Jakie cele stawia sobie ministerstwo na przyszły rok?

Aleksander Brzózka, rzecznika prasowy Ministerstwa Środowiska: Przyszły rok będzie rokiem wytężonej pracy. W grudniu 2018 r. Polska, już po raz trzeci, będzie gospodarzem najważniejszego, globalnego szczytu dotyczącego polityki klimatycznej – COP24. Dla naszego kraju to ogromne wyróżnienie i promocja na arenie międzynarodowej, ale także ogromne wyzwanie – zarówno pod względem merytorycznym, jak i logistycznym. W konferencji weźmie udział około 30 tys. delegatów, w tym m.in. szefowie rządów i ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

Jakie istotne kwestie zostaną uzgodnione w czasie szczytu?

W trakcie szczytu COP24 w Katowicach planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata – a nie tylko kraje rozwinięte - do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata. Przed Polską stoi więc ogromne wyzwanie. Mogę jednak zapewnić, że podejmiemy wszelkie kroki, by szczyt COP24 zakończył się sukcesem. Podczas konferencji będziemy kontynuować negocjacje klimatyczne w duchu przyjętego Porozumienia paryskiego. Przede wszystkim zależy nam na zapewnieniu powszechnego udziału wszystkich państw w Porozumieniu przy zachowaniu dobrowolności i wyboru sposobu ograniczania emisji i wykorzystania zasobów naturalnych.

Jak, w kontekście bioróżnorodności w Europie, pozycjonuje się Polska i czy ich dostępność dla obywateli, co jest już coraz rzadsze w Zachodniej Europie, może być wzorem dla innych krajów UE?

Ministerstwo Środowiska opiekuje się ogromnymi zasobami przyrodniczymi. W skali Europy jesteśmy unikatem i wzorem pod tym względem. Dlatego jednym ze strategicznych celów resortu środowiska jest ich ochrona. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że Ministerstwo Środowiska realizuje wiele inwestycji prośrodowiskowych. Między innymi w ramach bieżącej perspektywy finansowej rozdysponowano już ponad 9 mld zł na ekologiczne inwestycje. To między innymi nowe oczyszczalnie ścieków, ośrodki edukacji ekologicznej w parkach narodowych oraz budowa nowych terenów zielonych w miastach. Te projekty to nie tylko inwestycja w ochronę przyrody, ale także realna poprawa jakości życia mieszkańców.

