Alarm bombowy przerwał wystąpienie wicepremiera Gowina!

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wziął dziś udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak poinformował „Głos Wielkopolski” - przemówienie wicepremiera przerwał alarm bombowy.

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki powiedział w rozmowie z portalem:

„Przerwano nam uroczystość z sygnałem o rzekomym podłożeniu bomby. Procedury są takie, że trzeba to sprawdzić. Nie wiem czy to nazywać żartem, przykro, że ktoś przerywa nam obchody i robi to celowo”.

Informacja o rzekomej bombie podana została w momencie, gdy wicepremier rozpoczął swoje przemówienie. Konieczne było ewakuowanie kilkuset osób.

Budynek został przeszukany, jednak ładunku wybuchowego nie znaleziono. Po powrocie do auli wicepremier Gowin kontynuował przemówienie.

