Aktywność konserwatystów strasznie uwiera antyPiS. Ordo Iuris i Fundacja Pro na celowniku lewicy

Ordo Iuris „postanowiła sprawdzić, co wspomniane podmioty zrobiły na rzecz równości, różnorodności i praw człowieka za publiczne pieniądze. Zdaniem niektórych działaczy lawina pism, która spłynęła do różnych podmiotów, to nękanie motywowane ideologicznie”.



O tym, jak trafne jest to pytanie, świadczy reakcja lewicowych organizacji pozarządowych, które uznały, że inicjatywa Ordo Iuris to „dużej mierze [...] przemyślana na dręczenie i gnębienie tego środowiska, być może w jakimś stopniu również na próbę zastraszenia". Zapewne lewicowe organizacje społeczne uważały, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nakładająca na nie obowiązek informowania o wydatkowaniu publicznych pieniędzy to tylko taki pic na wodę, i nigdy nie będą musiały ujawnić, co zrobiły z pieniędzmi pochodzeniowymi z kieszeni podatników. Można podejrzewać, że problemem jest nie to, że kasa była wydatkowana na demoralizacje, ale to, że nie szła na deklarowane cele, tylko zupełnie inne prywatne (co może być niewygodne dla tych organizacji nawet w oczach innych lewicowców).