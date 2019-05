Aktywiści zasłonili transparentami siedziby PiS i PO

Kubica II 14.5.19 9:32

Ale co sobie "napromowali" za "rządowe pieniądze" tego już im, wybrańcom, nikt nie odbierze:



Maszt złamał się na morzu



Ostatnie dane o pozycji jednostki pochodzą z 22 kwietnia. To wówczas złamał się maszt, który później uszkodził burtę. Jacht "I Love Poland" znajdował się wtedy 50 mil na wschód od półwyspu Sandy Hook. Na morze wypłynął z portu w Nowym Jorku.



Załoga przez długi czas walczyła o uratowanie sprzętu na jachcie i wprowadzenie żaglowca do portu.



- Żadnego błędu jako żeglarze nie zrobiliśmy. Zawiódł sprzęt - tłumaczył kapitan Kaczorowski w rozmowie z reporterem RMF FM. - Jachty to są bardzo skomplikowane przyrządy służące do pływania. Tam jest mnóstwo elementów, które mogą zawieść. Czasami coś pęknie, coś zawiedzie - tłumaczył mężczyzna.

Długotrwały i kosztowny remont



W najbliższych dniach jacht zostanie wyciągnięty z wody i rozpocznie się remont, który może potrwać wiele tygodni. Koszt naprawy żaglowca, który kosztował blisko 4 mln złotych, może wynieść setki tysięcy złotych.



Kaczorowski przyznał, że ciężko oszacować koszt remontu oraz to jak długo trzeba będzie czekać na części.



- Jak tylko się tutaj ogarniemy to będziemy promować Polskę - zapewnił mężczyzna. - To chyba dobra promocja Polski, jak sobie poradziliśmy na morzu z taką awarią, nie wzywaliśmy żadnych służb ratunkowych i nikomu nic się nie stało - zauważył kapitan.