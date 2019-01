Aktorka 'Klątwy' nie powiedziała kwestii o Kaczyńskim. Miała mówić, że ''szuka zabójcy Kaczyńskiego''

"Spektakl graliśmy dzień po śmierci prezydenta Gdańska. To, co się wydarzyło w tym mieście, było dla nas trudne emocjonalnie do pojęcia i dlatego zespół aktorski zdecydował, by odnieść się do tej sytuacji. Uznaliśmy, by w scenie, gdzie mówi się o zabójstwie, minutą ciszy uczcić zamordowanego Pawła Adamowicza" - tłumaczy rzecznik prasowy Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie, Mateusz Węgrzyn.