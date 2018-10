Aktor Żebrowski na innej orbicie. 'Co pani sądzi o oczach Morawieckiego?'

Niedawno do grona aktorów, którzy znają się na wszystkim, zwłaszcza na polityce, dołączył również Michał Żebrowski. Jego wypowiedzi brzmią, jakby odgrywał kolejną rolę- typowego wielkomiejskiego "leminga" oderwanego od rzeczywistości. Pokazuje to chociażby wywiad na antenie Radia Zet.

"Straszne kompleksy jednego człowieka, który nie ma konta, nie ma dzieci, nie odwozi ich do przedszkola codziennie, nie zna życia"- "Ale to już było", panie artysto! W dodatku również już kilka lat temu. Jeżeli przypomnimy sobie chociażby wrześniową rozmowę Michała Żebrowskiego z Jarosławem Kuźniarem w programie "Onet Rano" (tę, po której Kuźniarem zainteresowała się drogówka), nasuwa się pytanie, czy aktor jest aby odpowiednią osobą, która może komuś zarzucać nieznajomość życia. Później gość Radia Zet zaczął rozwodzić się nad... Oczami premiera Mateusza Morawieckiego. Zrobił to, odnosząc się do wypowiedzi niektórych polityków i sympatyków PiS o "wilczych" oczach byłego szefa rządu, Donalda Tuska. Żebrowski zapytał prowadzącą, Beatę Lubecką, co sądzi o oczach premiera Morawieckiego, zbijając tym dziennikarkę z pantałyku.