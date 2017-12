Aktor z Władcy Pierścieni mówi o pedofilii w Hollywood

Elijah Wood, aktor znany na świecie przede wszystkim z roli Frodo we „Władcy Pierścieni”, ujawnił w wywiadzie dla „Sunday Times”, że w filmowym mieście od lat istnieje „zorganizowana pedofilia”, której nikt nie przeciwdziała. – Ofiary nie potrafią mówić tak głośno jak wpływowi ludzie – powiedział aktor.

Jego wyznanie nabiera jeszcze cięższego kalibru po ujawnieniu niezliczonych przypadków molestowania w Hollywood w ostatnim czasie na kanwie afery Weinsteina.



W wywiadzie dla „The Sunday Times” aktor stwierdził, że w Hollywood za przyzwoleniem wpływowych ludzi wykorzystuje się seksualnie młodszych aktorów. Według niego jest tak od lat i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.

Sam w wieku 8 lat zetknął się z filmowym światem. "Jak mówi, tylko dzięki przemyślanym działaniom jego matki, nie spotkało go to, co innych aktorów. Mama zabraniała mu chodzić na imprezy branżowe, gdzie najczęściej pojawiały się niemoralne propozycje i dochodziło do nadużyć w stosunku do niepełnoletnich. – Dla niej ważniejsze było wychowanie mnie na porządnego człowieka, niż przyspieszanie mojej kariery – wyznał.

Corey Feldman, inny znany aktor, który swoją karierę rozpoczynał w latach 80-tych opowiedział w 2012 roku w jednym z brytyjskich tabloidów, że kiedy miał 14-15 lat był otoczony przez zboczeńców.