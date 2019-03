Akcja Katolicka o karcie LGBT: Atak na najmłodszych

BaraniAktywBeczyNaKlęczkach 12.3.19 21:03

Co to jest "Akcja Katolicka"? To jakaś polska bojówka świecka klero-homo-pedofilskiej siatki z Watykanu? Walczą o to, żeby proboszcz na wiochach Podlasia mógł bezpiecznie sexedukować ministrantów, a biskupowi było wolno urządzać w swoim pałacu prywatne wybory Mistera Seminarium?